Altunizade Metrobüs Durağı'nda yoğunluk - Son Dakika

HAFTANIN ilk iş günü İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Altunizade'de metrobüs ve duraklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'de sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk oluştu. Altunizade Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı ve İstanbulluların İETT duraklarında beklediği görüldü.