Son Dakika Haberleri: Altunizade metrobüs durağında bu sabah
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Altunizade metrobüs durağında bu sabah

1 saat önce

Altunizade metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk bugün de devam etti.

İSTANBUL DHA -

Altunizade metrobüs istasyonunda yaşanan yoğunluk bugün de devam etti.

Altunizade metrobüs istasyonunda geçen hafta boyunca işe gidiş saatlerinde yoğunluk yaşanmış, metrobüse giden üst geçitte uzun kuyruklar oluşmuştu. Vatandaşlar duruma tepki göstermiş, metrobüs girişlerindeki turnikeler yoğunluğun azalması için üst geçit girişlerine alınmıştı. Bu sabah saat 08.00 itibariyle Altunizade Metrobüs Durağı'nda bir kez daha yoğunluk yaşandı. Söğütlüçeşme'den kalkan boş metrobüs araçları yoğunluğu azaltmak için Altunizade istasyonuna yanaştı.

Altunizade metrobüs durağında bu sabah

Sabah, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:48 Kaynak: DHA
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Altunizade metrobüs durağında yoğunluk yine devam etti
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