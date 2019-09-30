Altunizade metrobüs durağında insan seli
1 saat önce
ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandıİş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:57 Kaynak: DHA
ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı
İş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar üst geçitte ve metrobüs durağında uzun süre bekledi. İnsan seli peşpeşe gelen metrobüslerle azaldı.
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