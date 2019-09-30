Son Dakika Haberleri: Altunizade metrobüs durağında insan seli
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Altunizade metrobüs durağında insan seli

1 saat önce

ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandıİş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı

İş ve okullarına gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle vatandaşlar üst geçitte ve metrobüs durağında uzun süre bekledi. İnsan seli peşpeşe gelen metrobüslerle azaldı.

Altunizade metrobüs durağında insan seli

Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:57 Kaynak: DHA
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Altunizade metrobüs durağında insan seli! Uzun kuyruklar oluştu
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