Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğa ibb'den açıklama
1 saat önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğun artan metro seferleri yüzünden olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 01:05 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Sözcüsü Murat Ongun
, Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğun artan metro seferleri yüzünden olduğunu açıkladı.
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Ongun, "Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir. Saygılarımızla" ifadelerini kullandı.
- İstanbul
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