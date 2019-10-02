Son Dakika Haberleri: Altunizade metrobüs durağında yoğunluk (1)
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Altunizade metrobüs durağında yoğunluk (1)

1 saat önce

Metrobüs hatlarında dün yaşayan yoğunluk bugün sabah saatlerinde de devam etti.

Metrobüs hatlarında dün yaşayan yoğunluk bugün sabah saatlerinde de devam etti. Toplu taşımayı kullanan İstanbullular bu sabah da işe ve okula giderken duraklarda yaşanan yoğunluktan dolayı zor anlar yaşadı.

Altunizade metrobüs durağında yoğunluk (1)

Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:14 Kaynak: AA
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