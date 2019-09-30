Son Dakika Haberleri: Altunizade metrobüs durağında yoğunluk
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Altunizade metrobüs durağında yoğunluk

1 saat önce

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Altunizade metrobüs durağında yoğunluk, System.String[]

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, özellikle pazartesi günleri üst geçitte ve metrobüs durağında yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:32 Kaynak: AA
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