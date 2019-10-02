Altunizade metrobüs durağında yoğunluk (2)
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Metrobüs hatlarında dün yaşayan yoğunluk bugün sabah saatlerinde de devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:22 Kaynak: AA
Metrobüs hatlarında dün yaşayan yoğunluk bugün sabah saatlerinde de devam etti. Toplu taşımayı kullanan İstanbullular bu sabah da işe ve okula giderken duraklarda yaşanan yoğunluktan dolayı zor anlar yaşadı.
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