Altunizade Metrobüs durağında yoğunluk devam ediyor

Metrobüs hatlarında dün yaşayan yoğunluk bugün sabah saatlerinde de devam etti.

İşe ve okula gitmek için metrobüs hattını kullanan vatandaşlar duraklarda yaşanan yoğunluktan dolayı zor anlar yaşadı.

Metrobüs İstanbulluların ulaşımda gün içinde yoğun olarak tercih ettiği bir toplu taşıma aracı, trafikten kurtulmak isteyen vatandaşlar metrobüs'ten faydalanıyor fakat duraklarda yaşanan aşırı yoğunluk zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Özellikle işe gidiş ve çıkış saatlerinde yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı metrobüse binmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyorlar.

İşe gitmek için metrobüsü tercih eden Merve Demirtaş, özellikle sabah saatlerinde metrobüse binmek için en az 20 dakika beklediğini bir kadın olarak metrobüse binerken ve inerken çok zorlandığını söyledi. Demirtaş yetkililerden sefer sayılarını arttırmalarını ve yaşanan bu yoğunluğa bir çözüm bulmalarını istedi.

Metrobüsü kullanan bir başka vatandaş Berkay Şahin ise her sabah Altunizade durağında yoğunluk olduğunu metrobüse ulaşmanın ve binmenin çok zor olduğunu ifade etti.

Altunizade metrobüs durağında özellikle dün yaşanan yoğunluktan dolayı vatandaşlar isyan etmiş sosyal medyada da yaşanan yoğunluğunu metrosbüs ve altunizade etiketleriyle paylaşarak yetkililerin bu soruna çözüm bulmalarını gerektiğini dile getirdiler.

Metrobüs duraklarında vatandaşlar metrobüse binebilmek için ortalama 10, 15 dakika vakit harcıyorlar.