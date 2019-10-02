Son Dakika Haberleri: Altunizade metrobüs durağındaki aşırı yoğunluk
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Altunizade metrobüs durağındaki aşırı yoğunluk

2 saat önce

Metrobüs Altunizade durağında iki gündür sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk bitmedi.

Altunizade metrobüs durağındaki aşırı yoğunluk, System.String[]

Metrobüs Altunizade durağında iki gündür sabah saatlerinde yaşanan yoğunluk bitmedi.

Metro ve metrobüs istasyonlarının bağlandığı Altunizade'de aşırı yoğunluk, adım atmakta bile güçlük çeken vatandaşı canından bezdirme noktasına getirdi.

Gelen tepkiler üzerine bugün ek olarak sefere başlayan ve boş gelen araçlar da çözüm olmadı.

İşe gitmek için metrobüs kullanmak isteyen İstanbullular yaya üst geçidi ve metro çıkışlarına varan uzun kuyruklar oluşturmaya devam etti.

Kalabalıktan çıkamayan bazı vatandaşlar, Altunizade metrobüs durağına gelen İBB yetkililerine tepkilerini dile getirdi.

Metrobüs görevlileri, durakta oluşan yoğunluğu azaltmak için vatandaşların geliş ve gidiş yönlerini şerit ve dubalarla ayırmaya çalıştıkları görüldü.

Geçen pazartesi ve salı günü Altunizade metrobüs durağında normalin çok üzerinde yoğunluk yaşanmış ve araçlara dahi ulaşamayan İstanbullular isyan etmişti. Bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun, Üsküdar - Çekmeköy arasında hizmet veren metronun her seferinde Sögütlüçeşme durağından Altunizade'ye 3 boş metrobüs gönderileceğini açıklamıştı.

Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:14 Kaynak: AA
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