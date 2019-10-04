Son Dakika Haberleri: Altunizade metrobüs durağındaki çözüm şaşkına çevirdi
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Altunizade metrobüs durağındaki çözüm şaşkına çevirdi

1 saat önce

Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk sonrası turnikeler üstgeçidin girişine yerleştirildi.

Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk sonrası turnikeler üstgeçidin girişine yerleştirildi. Böylece üstgeçitten yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da kart basmak zorunda kaldı. Bu durum vatandaşlar tarafından tepki çekti

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde sık sık insan seli yaşanıyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni uygulama ile metrobüs durağındaki turnikelerin yeri değiştirilerek üstgeçidin girişine konuldu. Böylece metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşların yanısıra yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da turnikelerden geçmek için kart basmak zorunda kaldı. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Durumdan şikayetçi olan bir vatandaş, "Çok saçma ve yanlış bir uygulama bence. Ben normalde çok fazla kullanmıyorum ama ilk kez bu sistemi kullanacağım" dedi.

İBB sözcüsü Murat Ongun ise sosyal medya paylaşımında, "Altunizade üst geçidinin ücretli olduğu haberi doğru değildir. Kullanan herkesin bildiği gibi üstgeçitin diğer kısmında konut alanı mevcut değil. Etrafı bağlantı yollarıyla çevrili bir yeşil alan var. Oraya da üstgeçidin hemen altındaki metro alt geçidinden geçilebilmekte" dedi.

(Metin Başar/İHA)

Altunizade metrobüs durağındaki çözüm şaşkına çevirdi

Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:15 Kaynak: İHA
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