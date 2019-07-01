Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi
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Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi FSM Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle Altunizade Metrobüs'te yoğunluk oluştuİSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışması nedeniyle İstanbulluların toplu ulaşım araçlarına yönelmesiyle Metrobüs duraklarında...
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:09 Kaynak: İHA
Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi
FSM Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle Altunizade Metrobüs'te yoğunluk oluştu
İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışması nedeniyle İstanbulluların toplu ulaşım araçlarına yönelmesiyle Metrobüs duraklarında yoğunluk oluşmaya başladı. Altunizade Metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi.
FSM Köprüsü'nde bakım onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şeridin kapatılmasının ardından trafik yoğunluğu devam ediyor. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşların köprüdeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelmesiyle metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Altunizade metrobüs durağında da vatandaşların metrobüsü tercih etmesiyle durakta adeta insan seli oluştu. Altunizade Metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntüledi.
Metrobüs durağının yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğun trafik oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları ile Altunizade katılımı durma noktasına geldi.
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