Son Dakika Haberleri: Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Haber

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

1 saat önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışması nedeniyle İstanbulluların toplu ulaşım araçlarına yönelmesiyle metrobüs duraklarında yoğunluk oluşmaya başladı.

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi, System.String[]
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışması nedeniyle İstanbulluların toplu ulaşım araçlarına yönelmesiyle metrobüs duraklarında yoğunluk oluşmaya başladı. Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi.

FSM Köprüsü'nde bakım onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şeridin kapatılmasının ardından trafik yoğunluğu devam ediyor. Sabah saatlerinde işe giden vatandaşların köprüdeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelmesiyle metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Altunizade metrobüs durağında da vatandaşların metrobüsü tercih etmesiyle durakta adeta insan seli oluştu. Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntüledi.

Metrobüs durağının yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğun trafik oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları ile Altunizade katılımı durma noktasına geldi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:17 Kaynak: İHA
Fatih Sultan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbullular bu sabah metrobüse akın etti! Durakta insan seli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "çakarlı araç" talimatı Uyuduğu çimleri sulayan belediye işçisini böyle darp etti Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından çok konuşulacak çıkış: Aklıma korkunç şeyler geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 11:14:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]