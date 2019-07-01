Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

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İstanbullular bu sabah metrobüse akın etti! Durakta insan seli

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından çok konuşulacak çıkış: Aklıma korkunç şeyler geliyor

Türkiye ve Libya arasındaki gerilim tırmanıyor! Peki kim kimi destekliyor?