Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi
1 saat önce
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışması nedeniyle İstanbulluların toplu ulaşım araçlarına yönelmesiyle metrobüs duraklarında yoğunluk oluşmaya başladı.
Fatih Sultan Mehmet
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:26 Kaynak: İHA
Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışması nedeniyle İstanbulluların toplu ulaşım araçlarına yönelmesiyle metrobüs duraklarında yoğunluk oluşmaya başladı. Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi. FSM Köprüsü'nde bakım onarım ve asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şeridin kapatılmasının ardından trafik yoğunluğu devam ediyor. Sabah
saatlerinde işe giden vatandaşların köprüdeki çalışma nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yönelmesiyle metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Altunizade metrobüs durağında da vatandaşların metrobüsü tercih etmesiyle durakta adeta insan seli oluştu. Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk ise drone ile havadan görüntüledi. Metrobüs durağının yanı sıra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yoğun trafik oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları ile Altunizade katılımı durma noktasına geldi.
(Mustafa Biçer/İHA)
İstanbullular bu sabah metrobüse akın etti! Durakta insan seli
Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısından çok konuşulacak çıkış: Aklıma korkunç şeyler geliyor
Türkiye ve Libya arasındaki gerilim tırmanıyor! Peki kim kimi destekliyor?
Dolarda sert düşüş yaşanıyor! İşte son durum