Son Dakika Haberleri: Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi - Son Dakika

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

6 saat önce

Bir hafta ara verilen ortaokul ve liselerin açılması ile İstanbul'da trafik yoğunluğu meydana geldi.

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi, System.String[]

Bir hafta ara verilen ortaokul ve liselerin açılması ile İstanbul'da trafik yoğunluğu meydana geldi. Trafik yoğunluğunun yanı sıra metrobüste de zaman zaman yoğunluk oldu. Altunizade Metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yeni ara tatilin ilk bölümü 15 Kasım 2019 tarihinde başlamıştı. Bu kapsamda yurt genelinde ilk, orta ve lise dereceli okullar 1 hafta süre boyunca tatil edilmişti. Okulların açılması ile birlikte 15 Temmuz Köprüsü'nde trafik durma noktasına geldi. Altunizade Metrobüs durağında da zaman zaman yaya yoğunluğu oluştu. Altunizade Metrobüs durağında oluşan yaya trafiği havadan görüntülendi. - İSTANBUL

milli eğitim bakanlığı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
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