Altunkaya ailesinden Midyat'ta modern bir kütüphane - Son Dakika

Altunkaya ailesinden Midyat'ta modern bir kütüphane

26.11.2020 18:02
Altunkaya ailesinden Midyat'ta modern bir kütüphane, System.String[]

Mardin'in Midyat İlçesine yapımı düşünülen Halk Kütüphanesinin yapımını Altunkaya ailesi üstlendi.

Mardin'in Midyat İlçesine yapımı düşünülen Halk Kütüphanesinin yapımını Altunkaya ailesi üstlendi. Mardin Valiliğinde düzenlenen imza törenine katılan Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'la protokol imzaladı.

Bünyesinde faaliyet gösteren birçok global marka ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Altunkaya Şirketler Grubu sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Süper Ligde birçok takıma forma sponsoru olan Altunkaya Grup, eğitim alanında da önemli çalışmalara imza atmaya devam ederken Mardin'in Midyat ilçesinde yapımı planlanan Halk Kütüphanesinin yapımını üstlendi. Mardin Valiliğinde düzenlenen imza törenine katılan Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Mardin Valisi Mahmut Demirtaş bir protokol imzalayarak kütüphane yapımını üstlendi. Eğitimin ülke kalkınması için önemli bir faktör olduğunu ifade eden Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Altunkaya'ya teşekkür ederek, "Hayırsever iş adamı Mahsum Altunkaya'nın Midyat ilçemize yaptıracağı Halk Kütüphanesi Bina Yapım Projesi Protokolünü imzaladık. Midyat ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Eğitimin en büyük öncelikleri olduğuna dikkat çeken Altunkaya ülke genelinde okuma alışkanlığının arttırılması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, "Bugün önemli bir projenin gerçekleştirilmesi için Mardin Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş ile bir protokol imzaladık. Kütüphaneler elbette toplumun bütün kesimleri için büyük önem taşıyor. Hazırlattığımız bölge mimarine uygun özel bir proje ile doğup büyüdüğümüz Midyat'a böyle bir eser kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurumlar elbette ekonomiye katkı sağlarken sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumun bütün kesimleriyle kucaklaşmak ve insanların ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmetler vermek zorundadır. Yapımını üstlendiğimiz Midyat Halk Kütüphanesinin ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Mardin Valiliğinde düzenlenen imza törenine Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Metin Kutlu'da katıldı. - GAZİANTEP

Altunkaya ailesinden Midyat'ta modern bir kütüphane
Altunkaya ailesinden Midyat'ta modern bir kütüphane
Altunkaya ailesinden Midyat'ta modern bir kütüphane
Altunkaya ailesinden Midyat'ta modern bir kütüphane

Mahmut Demirtaş, Protokol, Mardin, Midyat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altunkaya ailesinden Midyat'ta modern bir kütüphane - Son Dakika


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