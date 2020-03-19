Altunkaya'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketine destek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altunkaya'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketine destek - Son Dakika Ekonomi

Altunkaya'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketine destek

6 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Altunkaya'dan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketine destek, System.String[]

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.


Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınının üretim ve ihracatı olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Başkan Altunkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar liralık kaynağın zorlu sürecin atlatılmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.


Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin, tüm sektörleri ve toplumun dar gelirli kesimlerini de destekleyen son derece kapsamlı bir paket olduğuna dikkat çeken TİM Sektör Kurulu Başkanı Altunkaya, "Tüm dünya bu virüsle mücadele ediyor. Hükümetimiz de gerek vatandaşlarımızın sağlığının korunması gerekse de üretim, ihracat ve istihdamın zarar görmemesi için önemli tedbirler alıyor. İhracatçılar olarak, bu zor günleri atlatmamıza büyük katkı sağlayacak olan bu tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.


"İhracatçıya önemli destek"


Altunkaya, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile ihracatçılara da stok finansmanı desteği verilmesini önemli bulduklarını belirterek, "Korona virüs salgını nedeniyle ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmesi ihracatçılar tarafından sevinçle karşılandı" diye konuştu.


"Herkese düşen görevler var"


Altunkaya, kamu ve özel sektör işbirliğinin yanında tüm vatandaşların çabalarıyla sıkıntılı günlerin atlatılacağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ekonomik tedbirlerin ve desteklerin sayesinde bu krizi en az etkiyle atlatacağımıza inanıyoruz. Ancak burada iş dünyasına olduğu gibi tüm vatandaşlarımıza da büyük görevler düşüyor. Çünkü önceliğimiz sağlığımız. Panik havası oluşturmadan, salgının yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, yetkili kurumlardan gelecek açıklamaları dikkatle takip ederken, işyerlerinde ve evlerimizde hijyen kurallarına tam olarak uymalıyız. Birlik ve beraberliğimiz koruyarak, yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirerek bu sorunu hep birlikte aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:10 Kaynak: İHA

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