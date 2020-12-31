Altunkaya'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Altunkaya'dan yeni yıl mesajı

31.12.2020 00:58
Altunkaya'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, yayımladığı yeni yıl mesajında, sağlık, huzur, barış ve kardeşlik diledi.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, yayımladığı yeni yıl mesajında, sağlık, huzur, barış ve kardeşlik diledi.

Türkiye'de en fazla hububat ve bakliyat ihracatının Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği tarafından yapıldığını belirten Başkan Mahsum Altunkaya, pandemiye rağmen ihracatı artırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

2020 Yılını değerlendiren Başkan Altunkaya, pandemi sürecinde en fazla ihtiyaç duyulan ürünler arasında gıdanın ilk sıralarda geldiğini belirterek, sektör olarak yılın 11 ayında 211 ülke ve serbest bölgeye ürün ulaştırarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatı yüzde 6,1 artırdıklarını açıkladı.

Türkiye'nin, hububat, bakliyat sektöründe yılın ocak-kasım döneminde 6 milyar 532 milyon 193 bin dolarlık ihracat yaptığına işaret eden Altunkaya, ihracatçıların salgın sürecini doğru yönettiklerini ifade ederek, "İhracatçılarımız tek pazara bağlı kalmadan sürekli alternatif pazar arayışlarını sürdürerek bu sıkıntılı dönemi en az etki ile atlatmak için çaba göstermiştir. Diğer taraftan pandemi nedeniyle zaman zaman başta Habur kapısı olmak üzere yaşanan sıkıntılara zamanında müdahale ederek sorunun büyümeden çözülmesini sağladık. Hayatımızı her anlamda olumsuz etkileyen, sevdiklerimizi bizlerden ayıran KOVID-19 pandemisinin damga vurduğu 2020 yılını geride bırakıyoruz. Her yeni yıl yeni bir başlangıçtır. 2021'in geleceğe dair umutlarımızın tazelendiği, pandeminin dünya gündeminden kalktığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Dünyadaki diğer ülkeler gibi ülkemiz de zorlu bir dönemden geçiyor. Bu dönemi elbette daha çok yardımlaşma ve dayanışma ile geçireceğiz. Şartlar ne olursa olsun, karamsarlığa kapılmadan her zaman umutlarımızı güçlü tutmalı, hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle iş dünyamızın ve herkesin yeni yılını kutluyor, yeni yılın insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini, savaşların sona ermesini ve mazlumların akan gözyaşlarının dinmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu, Yeni Yıl, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Altunkaya'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çiğ köfte tartışması can aldı! Baba, oğlunu öldürdü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den il protokolüne 250 TL'lik alkollü yılbaşı paketi Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi vefat etti Fenerbahçe, Asvel'i 22 sayı farkla 81-59 mağlup etti Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi İçişleri Bakanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen soruları cevapladı Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu
Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı         
00:54
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan Çin aşısının güvenilirliğiyle ilgili dikkat çeken 'araba' benzetmesi         
23:42
Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu Belediye binasına giremeyen şahıs ortalığı birbirine kattı! Kapıyı yumrukladı, çırılçıplak soyundu         
23:34
Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı Sinovac aşısının kullanımı Çin'de yasak mı? İstanbul Başkonsolosu iddiaları yalanladı         
22:50
Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor Eski manken Deniz Akkaya'nın SMA hastalarına yönelik sözlerine tepki yağıyor         
22:38
Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı Gelecek Partisi İl Başkanı'na silahlı saldırıyı düzenleyen başka bir il başkan yardımcısının kardeşi çıktı         
22:07
Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, Mesanesinden 2,5 kilo taş çıktı, "Ömür boyu saklayacağım" dedi         
20:02
Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma Şanlıurfa'ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma         
16:59
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler         
13:10
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı Türkiye'de en yüksek asgari ücreti veren belediyenin kaç çalışanı olduğu ortaya çıktı         
09:41
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 01:17:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altunkaya'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei