Altunkaya Gaziantep'te de Taziyeleri Kabul Edecek
1 saat önce
Geçirdiği rahatsızlık sonucu Gaziantep'te hayata gözlerini yuman Mardinli sanayici ve iş adamı Mahsum Altunkaya'nın annesi Hacı Halime Altunkaya için 11 Nisan 2019 Perşembe günü Batıkent Mahalesinde bulunan 118 nolu taziye evinde taziyesinin kabul edileceği ifade edildi.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu Gaziantep
'te hayata gözlerini yuman Mardinli sanayici ve iş adamı Mahsum Altunkaya'nın annesi Hacı Halime Altunkaya için 11 Nisan 2019 Perşembe günü Batıkent Mahalesinde bulunan 118 nolu taziye evinde taziyesinin kabul edileceği ifade edildi. Güneydoğu Anadolu
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve Altunsa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'nın Cumartesi günü Gaziantep'te vefat eden ve cenazesi Mardin'in Midyat
ilçesinde defnedilen annesi merhume Hacı Halime Altunkaya için Gaziantep'te taziye düzenleneceği açıklandı. Gaziantep'te vefatının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mardin'in Midyat ilçesine götürülerek burada aile mezarlığına defnedilen ve taziyeleri Midyat'ta bulunan Hacı Kasım Altunkaya Cami taziye evinde kabul edilen merhume Hacı Halime Altunkaya için 11 Nisan Perşembe günü Gaziantep'te de taziye kabulü yapılacağı öğrenildi. Altunkaya ailesi tarafından verilen bilgiye göre göre Gaziantep'te düzenlenecek taziye kabulünün Şehitkamil
İlçesi Batıkent Mahallesinde yer alan 118 Nolu taziye evinde bir gün süreyle gün boyu kabul edileceği belirtildi. Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşama gözlerini yuman, merhum Kasım Altunkaya'nın eşi, Mardinli iş adamı, Altunsa Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'nın annesi Halime Altunkaya çevresi tarafından sevilen, hayırseverliğiyle bilinen bir insandı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:35 Kaynak: İHA
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