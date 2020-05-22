Altyapı çalışmaları bayram sonrası yeniden başlayacak - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının yayılma sürecinde kent genelinde durdurduğu kazı gerektiren altyapı çalışmalarının bayramdan sonra yeniden başlayacağını duyurdu.



Korona virüs salgınının ilk günlerinde aldığı kararla kentteki "kazı gereken" tüm altyapı çalışmalarını durduran İzmir Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreci doğrultusunda altyapı çalışmalarına bayramdan sonra yeniden başlayacak. Karar İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe'nin imzasının olduğu bir genelgeyle kentte hizmet veren tüm altyapı kuruluşlarına gönderildi. Genelgede, altyapı kurum ve kuruluşlarından gelen talep doğrultusunda yatırımların daha fazla aksamaması ve vatandaşların beklediği altyapı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için 27 Mayıs'tan itibaren bu kapsamdaki kazı çalışmalarının yapılabileceği ifade edildi. - İZMİR