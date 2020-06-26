Altyapı çalışmaları biten Sarayköy'de asfalt çalışmaları başladı - Son Dakika

Denizli'de birçok noktada devam eden altyapı çalışmalarında Sarayköy ilçesinde sona gelindi. Sıcak asfalt çalışmlarını inleyen Başkan Zolan, "Sarayköy'ün ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Çünkü biz Sarayköy'ü seviyoruz" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde birçok noktada altyapı çalışmalarına devam ediyor. Başkanı Osman Zolan, Sarayköy ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Alt yapı çalışmaları Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) tarafından tamamlanan Sarayköy ilçe merkezindeki üst yapı çalışmalarını inceleyen Başkan Osman Zolan, çalışanlara kolaylıklar diledi. Sarayköy Belediye Başkanı Özbaş ile bir süre asfalt serme makinesi kullanan Başkan Osman Zolan, burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip dertlerini dinledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin Sarayköy'de başlattığı altyapı hamlesinin, üst yapı ile devam ettiğini belirten Özbaş, "Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bize tahammül eden, sabır gösteren vatandaşlarımıza, esnafımıza teşekkür ediyorum. Alt yapı çalışmalarından dolayı vatandaşlarımız yazın tozda kışın çamurda zorluk yaşadılar, kahır çektiler. Ancak güzel günlere az kaldı. Yaklaşan güzel günlerde de bu hizmetlerin ferahını sürmek Sarayköylü hemşehrilerimize nasip olacak. Üst yapımız ilçemize hayırlı olsun" dedi.



Başkan Zolan: "Sarayköy'ü seviyoruz"



Sarayköy'ün insanıyla, üretimiyle, kültürüyle, çalışkanlığıyla ayrı bir güzel olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Sarayköy ilçemizin ihtiyaçları vardı. Bu ihtiyaçlar noktasında bizim de duyarsız kalmamız mümkün değildi. Çünkü biz Sarayköy'ü seviyoruz. Hem Sarayköy hem de Denizli'deki vatandaşlarımız bizi göreve getirdiler. Bu sorumluluğu alarak birçok eser yaptık. Torunlarımızın torunlarının kullanacağı bir altyapı yatırımı yaptık. Zor bir yatırım, maliyetli bir yatırım. İlçemizde baştan aşağı içme suyu ve kanalizasyon hatlarını değiştirdik. Yağmur suyu hatları yoktu, onları inşa ettik. Altyapı meşakkatli bir iştir. Toz olur, çamur olur, zorluklar yaşanır. Sarayköylü hemşehrilerimiz sabrettiler, bize güvendiler. Gösterdikleri sabırdan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Sarayköyümüzün su sıkıntısını giderdik"



Sarayköy'ün en önemli ihtiyacının su olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, şöyle konuştu: "Sarayköy'de özellikle yaz aylarında çok yoğun su sıkıntısı yaşanırdı. Sarayköy, içme suyu Denizli'den gelen bir ilçemiz. Bu hatta da birçok yenilikler yaptık. Su depolarıyla da birlikte Sarayköyümüzün su sıkıntısını giderdik. Altyapısı baştan aşağı yenilendi, ilçemiz doğalgaz ile tanıştı. Toz ve çamuru ortadan kaldırmak için üst yapıya başlamıştık, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah Sarayköyümüzü bu güzelliği kavuşturacağız. Ahmet Necati Özbaş Başkanımızla birlikte el ele vererek 2014'ten bugüne kadar Sarayköy Belediyemiz bir taraftan, Büyükşehir Belediyemiz bir taraftan bir çok hizmetler yaptık. Vatandaşımızın isteklerini, taleplerini yerine getirdik. İnşallah bundan sonra da durmayacağız, Sarayköyümüzün ihtiyaçlarını giderme noktasında gayret sarf edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." - DENİZLİ