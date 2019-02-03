Altyapı Çalışmaları Esnasında Göçük: 1 İşçi Yaralı
1 saat önce
İstanbul Sultangazi'de altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.
İstanbul Sultangazi
'de altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Kablo döşeyen bir işçi, göçük altında kalarak yaralandı. Olay, Sultangazi ilçesi Malkoçoğlu
Mahallesi Mescidi Selam tramvay durağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesi çalışırken göçük yaşandı. Kepçenin kazı yaptığı yerde kablo döşeyen işçi Özdemir Eren göçük altında kaldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi çıkarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda göçük altından çıkarılan Eren, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri çevrede inceleme yaptı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:46 Kaynak: İHA
Tarlada Kilosu 1 TL Olan Limonun İstanbul'da Tanesi 1 TL'ye Satılıyor
Çamlıca Camii ve Atatürk Havalimanı Gibi Dev Projelerde Yer Alan Hedef Yapı İflas Etti
Otomobilinde Kobra Zehri Ele Geçirilen Şüphelinin Evinde 1 Kilo Esrar Bulundu
Sultangazi'de Alt Yapı Çalışması Sırasında 1 İşçi Toprak Altında Kaldı (1)