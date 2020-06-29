Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz parladı: 3 işçi yaralı - Son Dakika

Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz parladı: 3 işçi yaralı

Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz parladı: 3 işçi yaralı Denizli'de taşeron firma işçileri kazı yaptıkları sokakta doğalgaz hattına zarar verince kendi çabaları ile gazı kesmek istedi.

Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz parladı: 3 işçi yaralı

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DENİZLİ - Denizli'de taşeron firma işçileri kazı yaptıkları sokakta doğalgaz hattına zarar verince kendi çabaları ile gazı kesmek istedi. Doğalgazın bir anda parlamasıyla 3 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi 1820 sokak üzerinde meydana geldi. Alt yapı çalışmalarının devam ettiği sokakta taşeron firma işçileri kepçe ile kazı yaptığı sırada doğalgaz hattına zarar verdi. İşçiler kendi çabaları ile zarar gören doğalgaz hattından gaz sızıntısını kesmek istediler. Bir işçinin sızıntı oluşan boruya doğru yaklaştığı sırada doğalgaz parlaması gerçekleşti. Alanda çalışan Mesut K., Murat A. ve Ünsal Ü. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralan 3 işçiyi ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekiplerinin çevre güvenliği almasının ardından doğalgaz ekipleri zarar gören hattı onardı. Çığlık seslerinin ardından olay yerine geldiğini belirten Halil Aksoy, "Biz camide oturuyorduk. Bağırma sesi geldi. Bizde olay var diye koştuk geldik. Olayın olduğu yerde işçilerden biri ateşe doğru koştu, ateşe doğru koşarken yaralandı. Daha sonra ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Gaz kesildi, daha sonra yaralılara müdahale ettiler" dedi.

Hastaneye kaldırılan Mesut K., Murat A. ve Ünsal Ü.'nün vücudunun çeşitli yerlerinde hafif yanıkların oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz parladı: 3 işçi yaralı - Son Dakika
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