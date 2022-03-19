Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti

19.03.2022 15:28
Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Denizli'de altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte kafasına asfalt parçası denk gelerek toprağın altında kalan işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'de altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte kafasına asfalt parçası denk gelerek toprağın altında kalan işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarbaşı Caddesi üzerinde gerçekleştirilen altyapı çalışmasında Hakan Harmanda (41), kazılan çukurun içindeyken göçük meydana geldi. Kafasına asfalt parçasından darbe alarak toprağın altında kalan Harmanda'yı göre diğer işçiler, hızlıca arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu Harmanda'nın cansız bedeni arkadaşları tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, etrafta güvenlik önlemlerini aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından talihsiz işçinin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti
Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti
Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti
Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti
Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti
Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Akdeniz ülkelerinden bilim insanları deniz kaplumbağaları için Denizli'de buluştu Akdeniz ülkelerinden bilim insanları deniz kaplumbağaları için Denizli'de buluştu

Pamukkale, Kayıhan, Denizli, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
15:33 Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kazadan ilk görüntüler geldi: Görüntüler korkunç, yaralılar var
15:20 Kar yağdı, taksicilere gün doğdu: Taksimetre açmayıp fahiş fiyatlar istediler
15:18 Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı
15:14 Memur-Sen Genel Başkanı: Emekli ikramiyesi ve maaşını artırmak için ter dökmeye devam ediyoruz
15:03 "Hanımağa" adlı sosyal medya fenomeni köpek yüzünden komşularını vurdu!
15:00 Bakan Nebati "ışıltı"da ısrarcı: Işıltıyı sadece gözlerinizde değil, vücudunuzun her yerinde hissetmelisiniz
14:49 Ali Koç'un "Sen kimsin" dediği kızın kimliği ortaya çıktı: Ferdi'nin kız arkadaşıymış
14:45 Karabük'te arkadaşıyla intihar eden öğrenci yıllarca beklenmiş: Uzun bir tüp bebek tedavisiyle doğmuş
14:41 Kiev'in eski bir şampiyon boksör olan belediye başkanı: Canımı vermeye hazırım
14:28 İYİ Partili Ağıralioğlu, Bakan Nebati'yi işaret ederek Cumhurbaşkanı'na seslendi: Lütfen görevden alın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 15:42:44. #1.12#
SON DAKİKA: Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement