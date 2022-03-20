Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti

20.03.2022 00:58
Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti

Denizli'de altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte kafasına asfalt parçası denk gelerek toprağın altında kalan işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'de altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte kafasına asfalt parçası denk gelerek toprağın altında kalan işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Kayıhan Mahallesinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarbaşı Caddesi üzerinde gerçekleştirilen altyapı çalışmasında Hakan Harmanda (41), kazılan çukurun içindeyken göçük meydana geldi. Kafasına asfalt parçasından darbe alarak toprağın altında kalan Harmanda'yı göre diğer işçiler, hızlıca arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu Harmanda'nın cansız bedeni arkadaşları tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, etrafta güvenlik önlemlerini aldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından talihsiz işçinin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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Pamukkale, Kayıhan, Denizli, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Altyapı çalışmasında göçüğün altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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