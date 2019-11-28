Son Dakika Haberleri: Altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Son Dakika Güncel Altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı - Son Dakika

Altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde dere kenarında altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı, System.String[]

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde dere kenarında altyapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 1 işçinin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi mevkisinde, sabah saatlerinde köprünün altına boru hattı döşenirken, göçük meydana geldi. Dogan Parlar isimli işçi, kayan toprağın altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Parlar'ı kurtarmak için çalışmaları sürüyor.


Kartepe, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:44 Kaynak: DHA
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