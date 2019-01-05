Altyapı Çalışmasında İşçiler Zehirlendi

Bursa
'da, altyapı çalışması sırasında kanalizasyon borusu içinde çalışırken açığa çıkan gazdan etkilenen 6 işçiden 5'i çıkarıldı, bir kişiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Görükle
Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde altyapı çalışması sırasında kanalizasyon borusu içerisine giren 6 işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle açığa çıkan gazdan etkilendi.
Arkadaşlarının fenalaştığını fark eden diğer çalışanlar durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis
, itfaiye, AFAD
ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kanalizasyon borusunun içerisindeki işçilerden 5'i çıkarılarak, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Diğer işçiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.