Son Dakika Haberleri: Altyapı derbisine dostluk damga vurdu
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Altyapı derbisine dostluk damga vurdu

1 saat önce

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 19 yaş altında oynanan hazırlık maçında takımlar dostuk mesajı verdi.

Altyapı derbisine dostluk damga vurdu, System.String[]
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 19 yaş altında oynanan hazırlık maçında takımlar dostuk mesajı verdi.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki karşılaşmada, iki takımın teknik heyet ve futbolcuları birlikte fotoğraf çektirdi.
Takımların dostluk örneği sergilediği müsabaka, 3-3 berabere tamamlandı.
Lefter Küçükandonyadis Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:22 Kaynak: AA
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