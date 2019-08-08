Altyapı derbisine dostluk damga vurdu
1 saat önce
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 19 yaş altında oynanan hazırlık maçında takımlar dostuk mesajı verdi.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:22 Kaynak: AA
ve Galatasaray
arasında 19 yaş altında oynanan hazırlık maçında takımlar dostuk mesajı verdi.
Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri
'ndeki karşılaşmada, iki takımın teknik heyet ve futbolcuları birlikte fotoğraf çektirdi.
Takımların dostluk örneği sergilediği müsabaka, 3-3 berabere tamamlandı.
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