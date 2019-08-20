Son Dakika Haberleri: Altyapı Gelişim Projesi kapsamında futbolcu seçmeleri yapılacak
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Altyapı Gelişim Projesi kapsamında futbolcu seçmeleri yapılacak

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğiyle 13 yaş grubunda futbolcu seçmeleri yapılacak.

Altyapı Gelişim Projesi kapsamında futbolcu seçmeleri yapılacak, System.String[]
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13 Yaş Grubu Futbol Altyapı Gelişim Projesi kapsamında Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen seçmelerin 26 - 29 Ağustos arasında yapılacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Türkiye'deki yetenekli futbolcuları keşfetmek için bir ayağı da Malatya'da yapılan futbolcu seçmeleri yapacak.

Malatya Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Seçmesi Yeşiltepe Spor Kompleksi 2 Nolu Sahada yapılacak olup, İl Seçmesine 2006 - 2007 - 2008 - 2009 doğumlu tüm bay sporcular katılabilir. İl Seçmesine katılmak isteyenler il Müdürlüğü Futbol Antrenörümüz Ahmet Güllü ile irtibata geçebilirler İletişim No: 0535 543 92 88" ifadelerine yer verildi. - MALATYA
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:16 Kaynak: İHA
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