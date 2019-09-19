Son Dakika Haberleri: Altyapı hatlarında bakım onarım sürüyor
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Altyapı hatlarında bakım onarım sürüyor

1 saat önce

HATSU, altyapıda oluşan sorunların çözümüne yönelik yapılan müdahalelerin Hatay genelinde devam ettiğini duyurdu.

Altyapı hatlarında bakım onarım sürüyor, System.String[]

Kanalizasyon hatlarında oluşan tıkanma ve koku problemlerini gidermek adına verilen mücadelenin vatandaşları rahatlattığını vurgulayan Genel Müdürlük, ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirimler sonrasında işlemlerin daha hızlı bir şekilde yapılacağını ve sorunun giderileceğini açıkladı.

Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi'nde bulunan Doktorlar sitesi sakinleri tarafından yapılan şikâyetlere kulak veren HATSU, tıkanmış olan kanalizasyon hattının temizlenmesi adına 1 vidanjör ve 2 personel tarafından müdahale gerçekleştirerek bölge halkının rahatlamasını sağladı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:55 Kaynak: Bültenler
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