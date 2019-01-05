Son Dakika Haberleri: Altyapı Hatlarında Kapsamlı Temizlik Sürüyor

Altyapı Hatlarında Kapsamlı Temizlik Sürüyor

1 saat önce

HATSU, kanalizasyon ana muayene bacaları ve yağmur suyu hatlarında meydana gelen tıkanıklıkların giderilmesi amacıyla temizlik çalışmaları sürüyor.

Altyapı Hatlarında Kapsamlı Temizlik Sürüyor, System.String[]

Kanalizasyon hatlarında oluşan tıkanmaların giderilmesi adına temizlik çalışması yapan Genel Müdürlük, kent genelinden ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne gelen bildirimler sonrasında tespit edilen noktalarda temizlik çalışması yapıldığını bildirdi.

Muayene bacalarının temizlenmesi ile kötü koku ve çevre kirliliğinin önlendiğini aktaran İdare, yağışlar ile birlikte tıkanma meydana gelen yağmursuyu mazgallarının da katı atıklardan temizlenerek yağmur sularının daha kolay sağlanacağını bildirdi.

Hatay'ın her noktasında kapsamlı şekilde altyapı hizmetlerinin sürdüğüne dikkat çeken İdare, altyapı problemiyle karşılaşılması durumunda ALO 185 HATSU Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi konusunda çağrıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:54 Kaynak: Bültenler

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