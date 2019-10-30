Son Dakika Haberleri: Altyapı noktalarında temizlik çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Altyapı noktalarında temizlik çalışmaları sürüyor

Altyapı noktalarında temizlik çalışmaları sürüyor

1 saat önce

HATSU, hatalı kullanım sonucunda atık su hatlarında oluşan tıkanıklıkların giderilmesi adına temizlik çalışması yapıldığını bildirdi.

Altyapı noktalarında temizlik çalışmaları sürüyor, System.String[]

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü

Altyapı hatlarına yönelik temizlik çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlük, muhtelif noktalardaki atıksu hatlarında yapılan temizlik çalışmaları sırasında ıslak mendil, peçete, kozmetik paketleri ve naylon poşet gibi atıkların çıkarıldığını belirtti.

Temizlik çalışmalarının gece-gündüz demeden sürdüğünün altını çizen İdare, atık su hatlarının çöp alanı olmadığını hatırlatarak, vatandaşların atıkları atma konusunda daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaptı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:52 Kaynak: Bültenler
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