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Altyapı takımı ölen beden eğitimini unutmadı
10 dakika önce
Sarayspor, Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu merhum Beden eğitimi öğretmeni Burhan Özkan'ın ölümünün 5.yıl dönümünde sahaya, ' Bu kalp seni unuturmu' ve fotoğrafının yer aldığı tşihirtlerle sahaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:07 Kaynak: İHA
Sarayspor, Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu merhum Beden eğitimi öğretmeni Burhan Özkan'ın ölümünün 5.yıl dönümünde sahaya, ' Bu kalp seni unuturmu' ve fotoğrafının yer aldığı tşihirtlerle sahaya çıktı.
Zonguldak'ın altyapı takımlarından Sarayspor, sosyal sorumluluk projeleriyle damgasını vurmaya devam ediyor. Sarayspor U-15 takımı Çaycuma Gençlerbirliği maçı öncesinde Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu merhum Beden eğitimi öğretmeni Burhan Özkan'ın ölümünün 5.yıl dönümünde sahaya, ' Bu kalp seni unuturmu' ve fotoğrafının yer aldığı tşihirtlerle sahaya çıktı. Sarayspor'un bu anlamlı hareketi tribünlerden büyük alkış aldı. Sarayspor sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. - ZONGULDAK
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