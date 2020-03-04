Altyapı takımı ölen beden eğitimini unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Altyapı takımı ölen beden eğitimini unutmadı - Son Dakika Spor

Altyapı takımı ölen beden eğitimini unutmadı

10 dakika önce

Sarayspor, Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu merhum Beden eğitimi öğretmeni Burhan Özkan'ın ölümünün 5.yıl dönümünde sahaya, ' Bu kalp seni unuturmu' ve fotoğrafının yer aldığı tşihirtlerle sahaya çıktı.

Altyapı takımı ölen beden eğitimini unutmadı, System.String[]

Sarayspor, Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu merhum Beden eğitimi öğretmeni Burhan Özkan'ın ölümünün 5.yıl dönümünde sahaya, ' Bu kalp seni unuturmu' ve fotoğrafının yer aldığı tşihirtlerle sahaya çıktı.


Zonguldak'ın altyapı takımlarından Sarayspor, sosyal sorumluluk projeleriyle damgasını vurmaya devam ediyor. Sarayspor U-15 takımı Çaycuma Gençlerbirliği maçı öncesinde Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu merhum Beden eğitimi öğretmeni Burhan Özkan'ın ölümünün 5.yıl dönümünde sahaya, ' Bu kalp seni unuturmu' ve fotoğrafının yer aldığı tşihirtlerle sahaya çıktı. Sarayspor'un bu anlamlı hareketi tribünlerden büyük alkış aldı. Sarayspor sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. - ZONGULDAK

Mustafa Kemal Atatürk, Burhan Özkan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:07 Kaynak: İHA
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