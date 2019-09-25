Altyapı tamam sıra asfaltta

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi tarafından eski Besni Caddesinde başlatılan yol yapım çalışmalarında sıcak asfalt serim işlemlerine başlandı.



Gölbaşı ilçesi eski Besni Caddesinde alt yapısı tamamlandıktan sonra vatandaşların mağdur olmamaları için çalışmalarını gece de sürdüren belediye ekipleri altyapısı tamamlanan yola asfalt seriyor. Başkan İskender Yıldırım konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Asfalt çalışmalarımız devam etmekte eski Besni caddemiz ilçemizin kanayan yarasıydı. Burası geçmiş dönemlerde eski yönetimlerin doğal taşla kapladığı bir yoldu doğal taşında araçların tarafından kullanılan ve geçiş güzergahı olan trafiğe açık yollarda kullanılması uygun olmayan bir yapısı vardı. İlçemizin en büyük sorunu yağmur ve kar sularının altyapısının olmamasıydı. Biz bu caddemizde yağmur ve kar sularıyla altyapımızı tamamladık. Üzerine 25 santim alt temel malzemesi onun üzerine de 20 santim asfaltlama şekliyle yolumuzu yapmaya başladık. Yani biz 20 kilometre üstünkörü yol yapmaktansa 5 kilometre altyapısı tamamlanmış hiçbir eksiği kalmamış yol yapacağız ilçe halkımızdan dileğimiz yollarımızın kaliteli yapılabilmesi için sabretmelerini istiyoruz. Az önce belerttiğim gibi bütün yollarımızı üstünkörü değil altyapısı tamamlanmış bir şekilde yapmak için halkımızdan sabretmelerini istiyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN