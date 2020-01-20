Altyapı tamamlanıyor stabilize yol yapılıyor - Son Dakika

Seyhan Belediyesi, Akkapı ve Gülbahçesi mahallelerinin yeni yerleşim alanlarında altyapısı tamamlanan sokaklarda stabilize çalışmalarını sürdürüyor.



Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ ekiplerinin kanalizasyon ve içme suyu boru hattını tamamlamasının ardından Seyhan Belediyesi ekipleri sokağa önce mıcır dökerek silindir ile sıkıştırıyor. Ardından stabilize dökülen yol yine silindirle sıkıştırılarak doğal çökme süreci bekleniyor.



Akkapı Mahalle Muhtarı Zihni Neli, daha önce tarım alanı olan yeni yerleşim bölgelerinde halkın zaman içinde konut yaparak yerleşik hayata geçtiğini anımsattı. Muhtar Zihni Neli şöyle konuştu;



"Mahalle halkımız, kanalizasyon, içme suyu ve yolu olmayan bölgede çok zor şartlar altında yaşıyordu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay'a durumu aktardık. 'Önümüz kış yağmur olur, çamur olur. Bahara yapalım' önerisi sundular. Ancak muhtar olarak ben ve mahalle halkımız, kanalizasyonun çevreye akması, sağlıksız içme suyu nedeniyle 'yağmur da olsa, çamur da olsa yapın' ısrarında bulunduk. Sağ olsunlar başkanlarımız bizleri kırmadı. Şimdi mahallelimiz, kanalizasyona ve temiz içme suyuna kavuştu. Altyapısı biten yollar stabilize yapılıyor. Tamamlanan sokaklarda sağlıksız ortamdan ve çamurdan kurtulduk. Bitmeyen sokakların bitirilmesi için hem Büyükşehir hem de Seyhan Belediyelerimiz canla başla çalışıyor. Halkımız adına kamu yararını ön planda tutan hem Zeydan Karalar'a hem de Akif Kemal Akay'a çok teşekkür ediyorum." - ADANA