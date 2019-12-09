Son Dakika Haberleri: Altyapı ve üstyapısıyla Yazlık Caddesi'ne duble rahatlık
Son Dakika Güncel Altyapı ve üstyapısıyla Yazlık Caddesi'ne duble rahatlık - Son Dakika

Altyapı ve üstyapısıyla Yazlık Caddesi'ne duble rahatlık

7 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Donanma Sokak'ın başlangıç noktası ile Yazlık Kavşağı arasındaki arteri duble yol haline getiriyor.

Altyapı ve üstyapısıyla Yazlık Caddesi'ne duble rahatlık, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Donanma Sokak'ın başlangıç noktası ile Yazlık Kavşağı arasındaki arteri duble yol haline getiriyor.


Bu kapsamda, 500 metrelik güzergahta ilk olarak SASKİ eliyle içmesuyu altyapısı yenilenerek, abone bağlantıları tamamlandı. Ardından ise bölgede Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından asfalt çalışmaları başlatıldı.


Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Yazlık Caddesi'nde genişletme çalışmalarının ardından bölgeyi sağlam altyapıyla buluşturmak için de çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda caddenin Yazlık Kavşağı ve Donanma Sokak arasında kalan bölümünde 500 metrelik içmesuyu altyapısı inşa ederek tüm abone bağlantılarını yeniledik. Böylelikle içmesuyu hattını güzergaha uygun hale getirdik. Yağmursuyu anlamında da sıkıntılar yaşanmaması için caddeyi 500 metrelik yağmursuyu altyapısıyla buluşturduk. Kısa süre içerisinde kılçık dediğimiz hat uzantılarını ve ızgaraları da tamamlayarak caddede topladığımız yağmur sularını Çark Deresi'ne deşarj edecek altyapıyı tamamlayacağız. Aynı zamanda asfalt çalışmalarımızı da başlattık. Bölge tamamlanan altyapı ve üst yapısıyla duble rahatlığa kavuşacak" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:09 Kaynak: İHA
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