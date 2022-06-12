Altyapı yetersizliği festival alanını vurdu - Son Dakika
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Altyapı yetersizliği festival alanını vurdu

12.06.2022 18:30

Altyapı yetersizliği festival alanını vurdu Vatandaş suların içinde çaresizce bekledi Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak yağış sonrası altyapı yetersizliği sebebiyle festival alanındaki stantları su bastı.

Altyapı yetersizliği festival alanını vurdu

Vatandaş suların içinde çaresizce bekledi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak yağış sonrası altyapı yetersizliği sebebiyle festival alanındaki stantları su bastı. TESKİ'nin yetersizliğinden dolayı, bazı vatandaşlar, suyun içinde yalın ayakla çaresizce bekledi.

Tekirdağ'da bir anda bastıran şiddetli yağış sonrası altyapı yetersizliği nedeniyle Kiraz Festivali alanında kurulu alanları su bastı. Alanı dolduran suları TESKİ yerine vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışırken, bazı vatandaşlar ise yalın ayakla suların içerisinde çaresizce su basan yerlerin temizlenmesini bekledi.

Alanda satış yapan esnaflardan Murat Doğan, "Şarıl şarıl yağmur yağdı. Şuraya bakar mısınız her yer havuz oldu. Artık müşterilerden havuz ücreti de alacağım. Bundan sonra böyle" dedi.

Altyapı yetersizliği festival alanını vurdu
Altyapı yetersizliği festival alanını vurdu
Altyapı yetersizliği festival alanını vurdu
Altyapı yetersizliği festival alanını vurdu

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altyapı yetersizliği festival alanını vurdu - Son Dakika

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