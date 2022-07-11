Altyapı yetersizliğinin vurduğu Esenyurt'ta yaralar sarılıyor! İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasından günler sonra İBB de yardım kararı aldı

İstanbul'da Meteoroloji ve AFAD'ın peş peşe uyarılarının ardından sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi. Sağanak yağıştan en çok Esenyurt etkilendi.

ESENYURT'TA BODRUM KATLARI SU BASTI

Esenyurt'ta Haramidre'nin taşması sonucu bodrum katları su ile doldu. Pınar ve Yeşilkent mahalleleri de etkilendi. Yeşilkent ve Pınar mahalleleri başta olmak üzere 18 mahallede 134 konut, 15 işyeri, 3 fabrika, 1 dernek binası ve 1 caminin su baskınından zarar gördüğü tespit edildi. İtfaiye ve Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından evlerinden mahsur kalan 2 ailenin çıkarıldığı öğrenildi.

EVİNİ SU BASANLARA 5 BİN, İŞ YERİNİ SU BASANLARA 10 BİN TL VERİLECEK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sabah saatlerinde Esenyurt'a gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bölgede incelemelerde bulunan Soylu, selden etkilenen vatandaşlarla görüştü. Burada kısa bir de açıklama yapan Bakan, "Bu gece sabaha kadar birkaç kez yoğun ve şiddetli bir yağmur yağdı. Biz de hem vali yardımcılarımız, AFAD Başkanımız, kaymakamımız ve il afet müdürümüz burada bir çalışma ortaya koydular. Ayrıca evleri ve işyerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta 5'er bin liralık evlerine su basanlara, iş yerleri su basanlara da 10'ar bin liralık bugün itibariyle bir banka şubesi açtırdık. Hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek. " ifadelerini kullandı.

NAKİT YARDIM ÖDEMELERİNE BAŞLANDI

Gün içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde ev ve iş yerlerindeki taşkın suyu ve rüsubat temizliği tamamlandı. Yapılan incelemelerin ardından AFAD Başkanlığı ve Esenyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından taşkından zarar gören konutlar için 5 bin lira, iş yerleri için 10 bin lira yardım ödemesine başlandı. 60 konut ve 4 iş yerine ödemeler yapıldı, diğer ödemeler devam ediyor.

İBB: 7 BİN TL NAKİT YARDIM YAPILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle Esenyurt'taki Haramidere'nin taşması sonucu birçok ev ve iş yeri hasar görmesiyle mağdur olan vatandaşlara ilişkin açıklama yaptı. İBB'nin yaptığı yazılı açıklama şöyle: "İBB, Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan vatandaşlara 7.000 TL nakit yardım yapılması kararı aldı. 10 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle Esenyurt ilçesinde meydana gelen su baskınlarında mağdur olan İstanbullulara İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Yardım Yönetmeliği çerçevesinde 7.000 TL nakit yardım yapılacak. Söz konusu tutar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan tespit çalışmalarını ardından vatandaşlara ödenecek."