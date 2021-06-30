Altyapıda 5 mahallenin daha çilesi bitiyor - Son Dakika

- Altyapıda 5 mahallenin daha çilesi bitiyor

DENİZLİ - Denizli'de 3 mahallenin altyapı çalışmasını bitiren Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Dokuzkavaklar ve Karşıyaka Mahallesi'ndeki çalışmanın ise yüzde 90'lık kısmını tamamladı. Bölgeye 323 kilometre altyapı hattının döşendiğini kaydeden Başkan Zolan, kısa süre içinde üst yapıya başlanacağını müjdeledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka'nın bir kısmı ve Deliktaş Mahallesi'nde hayata geçirdiği altyapı projesinin tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi. Bu kapsamda Anafartalar, Aktepe ve Deliktaş Mahallesi'nin altyapı çalışması bitirilirken, Dokuzkavaklar ve Karşıyaka Mahallesi'nin bir kısmında devam eden çalışmada ise yüzde 90'lık kısmın tamamlandığı belirtildi. Dev projeyle 5 mahallede 187 kilometre içme suyu hattı ile 115 kilometre kanalizasyon hattı baştan aşağı yenilendi. Bölgeye ilk kez 21 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenerek aşırı yağışlarda meydana gelen su baskınlarına da son verildiği kaydedildi. Yüzde 90'lık çalışmanın tamamlandığı Dokuzkavaklar ve Karşıyaka Mahallesi'nin söz konusu bölümünde ise içme suyu abone bağlantılarının da bitirilerek 5 mahalleyi kapsayan projenin kısa süre sonra sona ereceği belirtildi.

İlk kez yağmur suyu hattı döşendi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, altyapının zor, meşakkatli ve yüksek maliyetli bir hizmet olduğunu belirterek, "Bir yerde altyapı olmazsa üstte olan hiçbir şeyin anlamı yoktur. Altyapı olmazsa olmazdır. Bu noktada 5 mahallemizde daha içme suyu ve kanalizasyon hatlarını baştan aşağıya değiştirdik, ilk kez bölgemize yağmur suyu hatları döşedik. Altyapı sabır ister, cesaret ister. Tabi sadece sabır ve cesaret yetmiyor vatandaşlarımızın desteği de gerekiyor. Çok şükür altyapısını yenilediğimiz her mahallemizde vatandaşlarımızın büyük destekleri ile karşılaştık. Vatandaşlarımıza sabır ve destekleri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Emanete sahip çıkıyoruz"

Söz verdik yapıyoruz diyen Başkan Zolan, "Çok şükür vatandaşlarımızla el ele, gönül gönüle bu işleri yaptık. Şimdi sıra üst yapıda. Allah yolumuzu açık etsin. Denizlimizin yarını bugünümüzden daha güzel olsun. Biz milletimize, şehrimize, gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz. Verilen emanete sahip çıkıyoruz, bize duyulan güveni boşa çıkarmamak adına Denizlimizin dertlerine çare olmak ve taleplerini yerine getirmek durumundayız. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.