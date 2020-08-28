Altyapıda çalışmalar tam gaz sürüyor

Eskişehirspor alt yapısını oluşturan Eskişehir Altyapı Derneği, pandemi sonrası çalışmalarına hız verdi.
Bir çok yaş gruplarında haftanın 3 günü çalışmalar tecrübeli antrenörler gözetiminde devam ediyor. Korona Virüs'e karşı önlemlerin alındığını belirten Eskişehir Altyapı Derneği Başkanı Sebahattin Tekin, "Sporcularımızı kapalı ortama almıyoruz. Antrenman öncesi ateş ölçümü gerçekleştiriyoruz. Uygun yerlere dezenfektan yerleştirdik. 400'e yakın sporcu ile çalışmalarımız tam gaz sürüyor. Eskişehirspor'a futbolcu yetiştirme gayemiz ile yolumuza devam edeceğiz"dedi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:06 - Kaynak: İHA
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