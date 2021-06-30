Altyapının fedakar çalışanları kanalizasyon işçilerini en çok metan gazı yoruyor - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evlerden arıtma tesisine uzanan 300 kilometrelik kanalizasyon ağından sorumlu işçiler gaz maskesi ve tulumlarıyla indikleri yer altı hatlarında biriken evsel atıkları temizliyor.

Şafak vaktinde mesailerine başlamak için şantiyeye gelen işçiler, günlük iş planlamalarını yapıyor.

Ekipman kontrolünün ardından araçlarıyla yola çıkan işçilerin sorun tespit edilen kanalizasyon hatlarında zorlu mesaisi başlıyor.

Çalışma yapacakları kanalizasyon bacası etrafında güvenlik şeridi oluşturan işçiler kapağını açtıkları hattaki metan gazının dağılması için bir süre bekliyor.

Kanalizasyon atıklarından korunmak amacıyla tulum giyen ve gaz maskesi takan işçiler, bir yandan atıklar diğer yandan da sıcak havayla mücadele ediyor.

Merdiven yardımıyla girdikleri kanalizasyonda gaz maskesinin camında oluşan buhar nedeniyle de zorlanan işçiler gün boyu mesailerine devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, kanalizasyon işçilerinden Kadir Kökdemir ile Mahmut Ata'nın bir gününü görüntüledi.

"Çok zor bir meslek"

Kökdemir, AA muhabirine, ailesinin geçimini sağladığı için işini severek yaptığını söyledi.

Başlangıçta bazı tedirginlikler yaşadığını ancak çalışarak bunun üstesinden geldiğini dile getiren Kökdemir işinden şikayet etmediğini dile getirdi.

Kanalizasyon işçiliğinde 3 yılı geride bıraktığını anlatan Kökdemir, "Sabah erken kalkıyorsun, kışın dışarda kar, soğuk havayı hissediyorsun. Yazın da aynı şekilde sıcak. Biz her şeye rağmen hizmet etmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Kovid-19 sürecinde hijyen ve iş güvenliğine çok fazla dikkat ettiklerini belirten Kökdemir, "Bu iş gerçekten çok zor, bacanın içerisine giriyorsun, her ne kadar maske taksan da o havayı soluyorsun. İlk kanala girdiğimde çok zorlanmıştım ama ben ekmek paramı bu işten kazandığım için şu anda işimi severek yapıyorum. Bacaya girdiğimde çok fazla içeride kalamıyorum. İçeride metan gazı bizi yoruyor." diye konuştu.

Islak mendil, peçete ve mutfak yağlarının işlerini zorlaştırdığını dile getiren Kökdemir, vatandaşların evsel atıklarını kanalizasyona atmamasını istedi.