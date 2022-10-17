Şiddetli çatışmaların ardından Rus güçlerinden geri alınan Ukrayna 'nın Harkiv bölgesindeki Kupyansk şehrinin altyapısı tamamen çöktüğü için kente doğal gaz ve elektrik verilemiyor. Rus birliklerinin zaman zaman bombardımanına maruz kalan Kupyansk'ta yaşayanlar, ilkel şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Evlerin büyük ölçüde enkaza dönmesi nedeniyle barınma ihtiyaçlarını derme çatma barakalarda sürdüren sivil halk, yaklaşan kış soğuklarından korunmak için sobalarda yakmak üzere odun temin ediyor. Gıda yardımlarıyla günlük öğünlerini geçiştiren Kupyansklılar, zaman zaman açık alanda yaktıkları ateşin üzerinde pişirdikleri yemeklerle ihtiyaçlarını giderme imkanı buluyor.

Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Altyapısı tahrip edilen Kupyansk'ta halk ilkel şartlarda hayata tutunuyor - Son Dakika

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