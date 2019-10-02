Altyapısı tamamlanan caddelerde sıcak asfalt serimine başlandı

Nevşehir Belediyesi tarafından bir süre önce alt yapı çalışmalarına başlanılan cadde ve sokaklarda sıcak asfalt serimine başlandı. Asfalt çalışmalarını inceleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'de alt yapı ve yollar ile ilgili tüm sıkıntıları ortadan kaldıracaklarını söyledi.



Geçtiğimiz aylarda şehrin en işlek caddelerinde gerçekleştirdiği yatırımlarla alt yapı ve yol hizmetlerinde büyük aşama kaydeden Nevşehir Belediyesi, şehir merkezinde alt yapı ihtiyaç olan cadde ve sokaklarda gece-gündüz hizmet vermeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süre önce, Hastane Caddesi (Gözlükçüler Caddesi), Tahmis Caddesi, Ada Sokak, Belediye Caddesi, Gazhane Caddesi, Keçeciler Caddesi ve Şehit Haşim Gökmen Caddesi'nde başlatılan alt yapı çalışmaları tamamlanırken ekipler sıcak asfalt serimine başladı.



Asfalt çalışmalarını ilk olarak Tahmis Caddesi ve Ada Sokak'tan başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, yürütülen çalışmalara ilişkin birim müdürlerinden bilgi aldı. Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Bektaş Demir ve Ersan Erkut'un da eşlik ettiği incelemeler sırasında Belediye Caddesi, Sarraflar Caddesi ve Ada Sokak'ta bulunan esnafları da ziyaret ederek bir süre sohbet eden Başkan Arı, asfalt çalışmalarının ardından yaya kaldırımlarının yapımı ve çevre düzenleme çalışmalarına başlayacaklarını belirtti. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte şehrin en eski caddelerinin çehresinin değişeceğini ifade eden Arı, "Altı ay gibi kısa süre içerisinde geldiğimiz mesafeye baktığımızda birçok yere dokunduk. Çözülemez denilen birçok derdi çözdük. Vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu ulaşım sağlayabilmeleri için gayret gösterdik. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Biz çalışacağız Nevşehir kazanmaya devam edecek." dedi.



Belediye ekiplerince gerçekleştirilen alt yapı ve asfalt çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar ise Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür etti. - NEVŞEHİR