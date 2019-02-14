Son Dakika Haberleri: Altyapısı Tamamlanan Mahallerin Üst Yapıları Tamam

Altyapısı Tamamlanan Mahallerin Üst Yapıları Tamam

51 dakika önce

Kırkağaç'ın Bostancı Mahallesi'nde üst yapı çalışmalarını yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi kilit parke kaplama işi tamamlayarak, vatandaşların olası mağduriyet yaşamalarının önüne geçti.

Altyapısı Tamamlanan Mahallerin Üst Yapıları Tamam, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini sağlıklı altyapıya kavuşturuyor. MASKİ tarafından yürütülen 154 Mahalle Projesi kapsamında yapılan altyapı yatırımları sayesinde mahalleler şehirlere yönelik dönüşümleri atıyor. Bu kapsamda, Kırkağaç'ın Bostancı Mahallesi'nde 10 kilometrelik altyapı işini tamamlayan MASKİ'nin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi kilit parke taş döşeme çalışmasını da tamamladı. Yapılan hizmetler ile eskiden köy olarak tabir edilen mahallelerde yaşayan vatandaşlar yazın tozdan kışın da çamurdan kurtulmuş aynı zamanda da tamamlanan altyapı yatırımları sayesinde de yağmur suyu baskınlarından da kurtulmuş oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:47 Kaynak: Bültenler

Kırkağaç, Bostancı Mahallesi, Güncel
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