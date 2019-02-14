Altyapısı Tamamlanan Mahallerin Üst Yapıları Tamam

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, köyden ve beldeden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini sağlıklı altyapıya kavuşturuyor. MASKİ tarafından yürütülen 154 Mahalle Projesi kapsamında yapılan altyapı yatırımları sayesinde mahalleler şehirlere yönelik dönüşümleri atıyor. Bu kapsamda, Kırkağaç'ın Bostancı Mahallesi'nde 10 kilometrelik altyapı işini tamamlayan MASKİ'nin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi kilit parke taş döşeme çalışmasını da tamamladı. Yapılan hizmetler ile eskiden köy olarak tabir edilen mahallelerde yaşayan vatandaşlar yazın tozdan kışın da çamurdan kurtulmuş aynı zamanda da tamamlanan altyapı yatırımları sayesinde de yağmur suyu baskınlarından da kurtulmuş oldu.