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Altyapısı tamamlanan sokaklara parke döşeniyor

55 dakika önce

AYDIN (İHA) – Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklar, Efeler Belediyesi tarafından yenileniyor.

Altyapısı tamamlanan sokaklara parke döşeniyor, System.String[]
AYDIN (İHA) – Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklar, Efeler Belediyesi tarafından yenileniyor.

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Işıklı Mahallesi'nde ASKİ'nin altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yollarda bakım ve yenileme çalışmalarına başladı.

Işıklı Mahallesi'nde yaklaşık 7 bin metrekare alanda bakım ve yenileme çalışması yapılmasının planlandığını belirten Başkan M. Fatih Atay, "Efeler genelinde altyapısı tamamlanan sokaklar tümüyle elden geçiriliyor. Hem yolları hem kaldırımları uzun süre bozulmayacak şekilde yeniliyor, düzenliyor ve yurttaşların hizmetine sunuyoruz" dedi.

Işıklı Mahallesi sakinleri Efeler Belediyesi'nin yolları yapmasından duydukları sevinci dile getirdiler. Verilen hizmetlerden dolayı çok memnun olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, "Başta Başkanımız Fatih Atay olmak üzere çalışan tüm personele teşekkür ederiz" şeklinde konuştular. - AYDIN
Fen İşleri Müdürlüğü, Işıklı Mahallesi, Efeler, ASKİ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:23 Kaynak: İHA
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