Alucra Belediyesi'nde darp iddiası

Alucra Belediyesi Fen İşleri Müdürü Muhammed Emin Aksu, Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kendisini darp ettiği iddiasıyla emniyete şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Giresun'un Alucra ilçesinde belediye binası içerisinde Başkan Aybar tarafından darp edildiğini öne süren Aksu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.