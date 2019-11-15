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Alucra Belediyesi'nde darp iddiası

6 saat önce

Alucra Belediyesi Fen İşleri Müdürü Muhammed Emin Aksu, Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kendisini darp ettiği iddiasıyla emniyete şikayette bulundu.

Alucra Belediyesi'nde darp iddiası, System.String[]

Alucra Belediyesi Fen İşleri Müdürü Muhammed Emin Aksu, Belediye Başkanı Suat Aybar'ın kendisini darp ettiği iddiasıyla emniyete şikayette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Giresun'un Alucra ilçesinde belediye binası içerisinde Başkan Aybar tarafından darp edildiğini öne süren Aksu, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:06 Kaynak: AA
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