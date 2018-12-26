Son Dakika Haberleri: Alucra'da Okullar Bugün ve Yarın Tatil İlan Edildi

Alucra'da Okullar Bugün ve Yarın Tatil İlan Edildi

1 saat önce

Giresun genelinde etkili olan kar yağışı sonrası merkeze bağlı köyler ile Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent ilçelerinden sonra Alucra ilçesinde de eğitime 1 gün ara verildi.

Alucra'da Okullar Bugün ve Yarın Tatil İlan Edildi, System.String[]
Giresun genelinde etkili olan kar yağışı sonrası merkeze bağlı köyler ile Yağlıdere, Çanakçı, Dereli ve Doğankent ilçelerinden sonra Alucra ilçesinde de eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Alucra ilçe genelinde eğitim öğretime bugün yarım gün ve yarın tam gün ara verilmiştir. Ayrıca Çamoluk ilçesi taşımalı eğitim öğrencileri bugün öğleden sonra izinli sayılacaktır" denildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:59 Kaynak: İHA

Yağlıdere, Giresun, Alucra, Güncel
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