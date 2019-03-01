Alucra Dağlarının Süsü Kızıl Geyikler

Alucra Ormanlarına nakil edilen Kızıl Geyikler ilçemizdeki doğal yaşama renk katıyor.

Daha önce 2013 yılı içersinde Tarım ve Orman Bakanlığımızın "Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme Projesi" kapsamında Kızıl Geyik, Bursa Uludağ Üniversitesi/Görükle doğal yaşam alanından ve İstanbul Belgrad Ormanında bulunan Geyik Üretme İstasyonu'ndan Alucra ilçesine getirilerek doğaya salınmıştı.

Bırakılan Kızılgeyikler alana adapte olarak Alucra ilçesinden sonra sınır komşusu Şebinkarahisar ilçesinin farklı noktalarında yapılan araştırmalar ve gözlemler sonucu rast gelinmektedir. Alana uyum sağladığının en büyük kanıtı olarak alanda 2 ve daha fazla yaşlarda görülmesi çalışmanın başarısını göstermektedir.

Alucra İlçesi Doludere köyüne bırakılan Kızıl Geyikler için yoğun kar yağması sonucunda belirli periyotlarda yemleme (saman ve yonca balyası ) yapılmaktadır. Mutad yapılan yem çalışmaları sonrasında alanlar gezildiğinde 2 farklı noktada 3 ve 4 olmak üzere toplamda 7 adet Kızılgeyik gözlemlenmiştir. Kızılgeyikler genelde açıklıklı çok sık olmayan ve arada çayırlar bulunan ormanları tercih ederler. İbreli ormanlarla çevrili bataklık ve çayırlıklarda, orman sınırının bittiği orman üstü açıklıkların bulunduğu bölgelerde, çam ormanlarında ve karışık yaprak döken ve ibreli ormanlarda bulunurlar. Deniz seviyesinden 3000 m ye kadar değişebilen çeşitli yüksekliklerde yaşayabilirler.