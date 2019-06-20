Alucra Topçam Mesire Alanı Açıldı

Tesislerin Açılışına Yoğun İlgi

Alucra Topçam mahallesinde bulunan Mesire Tesisleri hafta sonu halkımızın hizmetine açıldı.

Açılışa Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar, Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürü Temel Bülbül, Şalpazarı Federasyon Başkanı Ömer Karadeniz ve çok sayıda vatandaş yoğun bir katılım gösterdi.

Pazar günü gerçekleşen açılışta işletme sahibi Nesrin İnceoğlu Belediye Başkanı Suat Aybar, Şebinkarahisar Orman İşletme Müdürü Temel Bülbül ile kurdele kesimini gerçekleştirdi.

Tesisleri gezen davetliler görkemli manzarası ile Topçam Mesire Alanı büyük beğeni kazandı. Davet sonrası gelen misafirler işletme sahibi Nesrin İnceoğlunu tebrik yağmuruna tutarken İnceoğlu, katılan herkese teşekkürlerini sundu.

Alucrahaber.com olarak bu tesisin ilçemize kazandırılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. İlçemiz adına çok önemli olan Topçam Mesire Alanının Alucramıza ve işletme sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hayırlı bereketli kazançlar diliyoruz.