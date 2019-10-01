ALUEXPO Fuarı için geri sayım başladı

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Türk alüminyum sektörünün yaklaşık 6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını belirterek, "İhracatımız da 2019 yılı itibariyle 3 milyar doları aştı. Alüminyumda Avrupa ve dünyanın önemli üretim üssü haline geldik." dedi.

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan 6. Uluslararası Aluminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı - ALUEXPO 2019, 10-12 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde katılımcı ve ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Ali Kibar, fuar öncesinde İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye alüminyum sektörünün son yıllarda çok büyük bir atılım gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Kibar, "Alüminyum sektörü olarak yaklaşık 6 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştık. İhracatımız da 2019 yılı itibariyle 3 milyar doları aştı. Alüminyumda Avrupa ve dünyanın önemli bir üretim üssü haline geldik." diye konuştu.

Türkiye'nin ham maddede tamamen dışa bağımlı olmasına karşın, yarı mamül ve mamülde ihracatın büyük oranda arttığını vurgulayan Kibar, "Türkiye'nin alüminyum ürünleri ihracatı 2017 yılında yüzde 11, 2018 yılında yüzde16 arttı. Bu artışın en önemli bölümünü Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika oluşturdu. 2019 yılında da ihracat artışı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

TALSAD olarak Türkiye alüminyum sektörünün büyümesi ve uluslararası alanda daha da güçlenmesi için çalıştıklarını belirten Kibar, "Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Alüminyum Sempozyumu, sektörün dünyadaki ve Avrupa'daki önde gelen kuruluşlarının katılım ve desteği ile gerçekleşiyor. Alüminyum ile ilgili uluslararası düzeyde bilimsel bir etkinliğin ülkemizde ve Aluexpo Fuarı ile birlikte gerçekleşiyor olması Türkiye'nin bu alandaki uluslararası rekabetçi yapısı açısından da ayrı bir önem taşıyor." dedi.

Kamu bankalarının otomotivdeki faiz indirimi

Bünyesinde Hyundai Assan'ı da bulunduran Kibar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, sorulan soru üzerine kamu bankalarının otomotivdeki faiz indirimine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öncelikle kamu bankalarının inisiyatif alarak faiz oranlarında kendi katkılarıyla birlikte Türkiye'de üretilen dokuz markanın kendilerinin de bu kampanyaya destek vererek, tüketicilerin tüketici kredisini daha uygun şartlarla kullanarak araç edinebilmesine imkan sağlayan düşüncesini fevkalede olumlu bulduk. İşlem bu günlerde devreye giriyor. Buna yönelik tüketici talepleri yavaş yavaş bayi noktalarına ulaşmaya başladı. Daha önce toplam pazarla ilgili beklentiler 350 binler seviyesine kadar düşmüştü fakat bu kampanyayla toplam pazarın bu yılı 420-450 bin aralığında bitirmesi gibi bir iyileşme söz konusu."

Fuarla eş zamanlı olarak 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu düzenlenecek

Fuarla eş zamanlı düzenlenecek olan 9. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı ve Assan Alüminyum Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Göksal Güngör ise sempozyuma gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını ifade etti.

Güngör, söz konusu sempozyumu TALSAD olarak yaklaşık 20 yıldır gerçekleştirdiklerini, sempozyumun çok sayıda bilimsel ve teknik makalenin sunulduğu alüminyum sektörünün gelişimi için son derece önemli bir etkinlik olduğunu bildirdi.

Bu yılki sempozyumun uluslararası alanda önemli ve güçlü profesyonel sivil toplum örgütlerinin, uzman analistlerin ve tanınmış bilim insanlarının katılım ve desteği ile gerçekleşeceğini belirten Güngör, sempozyumun Türk alüminyum endüstrisinin dünyaya açılımının önemli bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

"Yabancı katılımcı sayısında artış var"

Hannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Anıl da fuara yabancı katılım oranının arttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ALUEXPO fuarları hem stant alanı hem sektör lideri katılımcıları hem de profesyonel ziyaretçileriyle en prestijli fuarlar oldular. Alüminyum alanında bu yıl 80 yeni katılımcıyı bünyesine katan ALUEXPO 35 ülkeden 397 katılımcı ile kendi rekorunu kırıyor. 216 yabancı, 400'e yakın katılımcısı ile en son gerçekleştirilen 2017 fuarına göre yabancı katılımcı sayısında yüzde 38, toplam katılımcı sayısında yüzde 24 ile artış ile büyümeye devam ediyor. ALUEXPO 2019, ilgili tüm sanayi dalları için etkili ve kalıcı çözümler sunan vazgeçilmez bir iş platformu haline gelmiştir."