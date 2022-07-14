Alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

14.07.2022 14:19
Alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alüminyum fabrikasının idari binasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir alüminyum fabrikasının idari binasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Cumaköy Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan bir alüminyum fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın idari binasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikadaki dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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